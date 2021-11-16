En az 15 Ermeni askeri hayatını kaybetti! Rusya’dan yardım istediler

Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınırda çıkan çatışmalar sonrası Ermenistan tarafı en az 15 askerinin öldüğünü duyurdu. Bakü, çatışmada iki Azerbaycan askerinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Rus Interfax ajansı, Ermenistan Parlamantosu'nun 'çatışmada 15 Ermeni askerin öldüğünü bildirdiğini' aktardı. Erivan'dan yapılan bir önceki açıklamada, 4 Ermeni askerin yaralandığı belirtilmişti.

Öte yandan Rus Tass ajansına göre Erivan yönetimi, Azerbaycan'a karşı toprak egemenliğini savunmak için Moskova'dan yardım istedi. Ajans, Azerbaycan ve Ermeni güçleri arasında sınırda yoğun çatışmanın sürdüğünü bildirdi.

Diğer Rus ajansları da Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın, Azerbaycan tarafının çatışmada topçu, hafif silahlar ve zırhlı araç kullandığını bildirdiğini duyurdu.

Interfax haber ajansı, Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan'ın, "Azerbaycan, Ermenistan'ın egemen topraklarına saldırdığı için, Rusya'dan, ülkelerimiz arasında mevcut 1987 (karşılıklı savunma) anlaşmasına dayanarak Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü savunmasını istiyoruz." ifadelerine yer verdi. Rus medyası, Moskova'nın Erivan'ın 'acil' talebine henüz cevap verilmediğini bildirdi.

Bakü: Kontrol Azerbaycan ordusunda

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, çatışmaların yaşandığı Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerginliğin sürdüğünü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunu açıkladı.

Ermenistan ordusunun bir süredir sınırın Laçın ve Kelbecer istikametinde provokatif eylemlerde bulunduğunu belirten Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazlı, provokasyonların bugün daha da yoğunlaştığını ve geniş kapsamlı hale geldiğini dile getirdi.

Eyvazlı, Ermenistan ordusunun sınırda bazı tepeleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'de ani operasyon başlattığını, Başargeçer ve Karakilise illerindeki mevzilerine takviye güç ve teçhizat yığınağı yapan Ermeni güçlerinin Azerbaycan mevzilerine top ve havan topları da kullanarak saldırdığını söyledi.

2 Azerbaycan askeri yaralandı

Ermeni güçlerinin saldırıları sonucu Azerbaycan ordusundan 2 askerin yaralandığını bildiren Eyvazlı, "Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Düşmanın saldırılarını önlemek amacıyla Azerbaycan ordusu da Kelbecer ve Laçın istikametinde ivedilikle bir operasyon başlattı. Önce Ermeni güçlerinin hareketi kısıtlandı, askeri kuvvet ve araçlarına hasar verildi. Ermenistan'a ait tanksavar ve havan topu imha edildi. Ermeni askerleri silahsızlandırılarak gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." dedi.

Eyvazlı, karşı tarafın provokasyonlarını önlemek için Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğunu bildirerek "Büyük çaplı provokasyonlar yaparak kısa vadeli avantaj elde etmek isteyen Ermeni askeri birliklerinin saldırısı tamamen başarısız oldu. Erivan yönetiminin yeni provokasyon çabası başarısızlıkla sonuçlandı. Sınırdaki gerginlik sürüyor. Durum Azerbaycan ordusunun kontrolü altındadır." diye konuştu.

Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.