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Emlak Konut'ta 1 milyar TL sınırı aşıldı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2021 yılının ilk 9 aylık dönemine dair finansal sonuçlarını açıkladı.

1 Saat Önce
2021-11-09 12:03:47
Emlak Konut'ta 1 milyar TL sınırı aşıldı

Konsolide verilere göre 2021'in 3. çeyreğinde 330.606.000 TL net kar elde eden şirket, bu sonuçla beraber yılın ilk 9 ayındaki toplam net karını da 1.016.343.000 TL'ye yükseltti.

Buna göre şirketin yılın 3. çeyreğindeki net karı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3 oranında azalırken, 9 aylık bazda ise yaklaşık yüzde 74 oranında artmış oldu.

Emlak Konut, 2020 yılının 3. çeyreğinde 343.298.000 TL net kar açıklamış, yılın ilk 9 ayını ise 580.970.000 TL'lik konsolide net kar ile kapatmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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