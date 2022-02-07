Emekli Rus generalden Putin'e uyarı: Ukrayna'ya saldırıyı durdur!

Sovyet yanlısı görüşleri ile tanınan emekli Rusya Silahlı Kuvvetleri Orgenerali Leonid İvaşov, Rus halkına ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hitaben yayımladığı bildiride, Moskova yönetimini Ukrayna’ya karşı güç kullanmanın büyük bir hata olacağı konusunda uyardı.

Kremlin yönetiminin Rus toplumunu iç sorunlardan uzaklaştırmak için gerilim yarattığına dikkat çekilen belgede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den istifa etmesi talep edildi.

Rusya Subaylar Meclisi (emekli ve yedek subayları tarafından oluşturulan sivil örgüt) Başkanı, emekli Orgeneral Leonid İvaşov, Kremlin yönetiminin Ukrayna'ya karşı güç kullanmasına karşı çıkan bir bildiri yayımladı. 31 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan bildiride, savaşın büyük bir trajedi ve ağır bir suç olduğunu vurgulandı. Bildiride, Rusya'nın daha önce, devlet ve toplumun çıkarları savunmak için başka bir çıkış yolu olmadığında mecburi savaşları yürüttüğünü belirten İvaşov'a göre, şu an Rusya'yı tehdit eden tek şey ülke içindeki durumun hızla kötüleşmesi olacak. Dış tehditlerin de bulunduğu ancak kritik olmadığı aktarılan bildiride, “Genel olarak, stratejik istikrar korunuyor, nükleer silahlar iyi kontrol ediliyor. NATO kuvvetleri büyümüyor ve tehdit edici herhangi bir faaliyet tespit edilmiyor” ifadeleri kullanıldı.

“TÜRK ORDUSUNA KIRIM'I KURTAR EMRİ VERİLEBİLİR”

Ukrayna'ya karşı askeri güç kullanımının, Rusya'nın bir devlet olarak varlığını sorgulatacağı ve Ruslar ile Ukraynalıları sonsuza kadar can düşmanı yapacağı vurgulandı. Rusya'nın savaş açması halinde Rus silahlı güçlerinin, sadece Ukrayna ordusu ile değil aynı zamanda birçok NATO ülkesinin askerlerine ve teçhizatla karşı karşıya kalacağı belirtilirken, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, net olarak ülkesinin kimin tarafında savaşacağını açıkladı. Türk ordusuna ve donanmaya, Kırım ve Akyar'ı (Sivastopol) ‘kurtarma' ve belki Kafkasya'ya girme emri verileceği tahmin edilebilir” ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

“RUSYA DÜNYADAN DIŞLANACAK”

Bunun dışında belgede, Rusya'nın kesinlikle barışı ve uluslararası güvenliği tehdit eden ülkeler kategorisine gireceği, ülkenin en ağır yaptırımlara maruz kalacağı, dünya toplumundan dışlanacağını ve muhtemelen bağımsız bir devlet statüsünden bile mahrum kalacağı ifade edildi.

RUS SUBAYLARDAN PUTİN'E İSTİFA TALEBİ

Rus toplumunu iç sorunlardan uzaklaştırmak için Kremlin yönetiminin gerilim yarattığını kaydedilen belgede, “Biz Rus subayları, Rusya Devlet Başkanından, Rusya'nın Batı'nın birleşik güçlerine karşı yalnız kalacağı bir savaşı kışkırtma politikasından vazgeçmeyi ve istifa etmeyi talep ediyoruz” denildi.

Leonid İvaşov, 1996-2001 yılları arasında Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü başındaydı. Özellikle, NATO'nun 1999'da Sırbistan'a yönelik operasyonuna ilişkin olumsuz değerlendirmelerini dile getirerek ün kazandı.

RUSYA'NIN UKRAYNA SINIRLARINDAKİ ASKERİ HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Rusya-Ukrayna sınırındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan politikaları devam ediyor. Özellikle, Ukrayna sınırı yakınlarında yoğun Rus askeri yığınağı dünya kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

KırımHaberAjansı .