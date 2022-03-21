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'Elveda Lenin'in yıldızı Hamatova, savaşa karşı olduğu için Rusya'yı terk etti

Geçmişte Putin'e destek videosu çeken 'Elveda Lenin'in yıldızı, Tatar kökenli Çulpan Hamatova, savaşa karşı olduğu için Rusya'yı terk ederek Letonya'ya taşındı.

27 Dakika Önce
2022-03-21 12:33:14
'Elveda Lenin'in yıldızı Hamatova, savaşa karşı olduğu için Rusya'yı terk etti

Rusya'nın Ukrayna işgaline bütün dünyadan tepki sürerken, bir şaşırtıcı tepki de Rus oyuncudan geldi.

'Elveda Lenin' filmindeki rolüyle tanınan Tatar kökenli Rus oyuncu Çulpan Hamatova, Ukrayna'daki savaşa karşı olduğu için Rusya'dan ayrıldığını ifade etti.

Hamatova, 2012 seçimlerinden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek veren bir video çekmiş ve 2014'te Kırım'ın ilhakını desteklemişti.

Good_Bye_Lenin

Hamatova, verdiği söyleşide Letonya'ya taşındığını ifade etti. Ünlü oyuncu, ülkeye dönmesi durumunda tutuklanacağından korktuğunu dile getirdi.

Hamatova, 24 Şubat'tan günler sonra Rusya'nın savaşa son vermesi için çağrı yapan sanatçılar arasındaydı.

"Rusya'da kalıp bir yalanın içinde yaşamaya devam edemezdim" diyen Hamatova, birikiminin kendisi ve çocuklarına Letonya'da birkaç ay yeteceğini; henüz iş bulamadığını ifade etti.

chulpan-hamatova-biografiya-i-lichnaya-zhizn

Çulpan Hamatova kimdir?

Çulpan Hamatova 1975 yılında Tataristan'ın başkenti Kazan'da doğdu. Okul yıllarında şarkı söylemeye ve dans etmeye düşkündü, sahnede oynadı, yetenekleriyle herkesi şaşırttı. Daha sonra finans ve ekonomi enstitüsünde okudu, ancak mezun olmadı, hayatını oyunculuğa adamaya karar verdi. Hamatova, Moskova'ya taşındı. Tiyatroda oynadığı rollerde büyük bir performans gösterdi. 

Öğrenci yıllarında Çulpan Hamatova'nın film kariyeri başladı: 1997'de "Dansçının Zamanı" filminde oynadı ve rolü için prestijli "Nika" ödülünü aldı. Bir yıl sonra yayınlanan "Sağırlar Ülkesi" filmiyle birçok ödül kazandı. Seyirciler 72 Meters, Doctor Zhivago, Swordsman ve diğerleri filmlerinde aktrisin yeteneğini bir kez daha takdir ettiler. 2018 yılında, ünlü şairin hayatı ve çalışmaları hakkında çekilen "Mayakovsky" filminde rol aldı.

Çulpan Hamatova her zaman muhtaç insanlar ve özellikle çocuklar için endişe gösterdi, bu nedenle boş zamanlarını hayır işlerine adadı. Hasta ve muhtaç çocukları desteklemek için düzenlenen yardım konserlerinde yer aldı. .

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