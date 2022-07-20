Elon Musk 'zihnini' bulut sistemine yüklediğini açıkladı

Elon Musk, Dogecoin'in kurucusunun sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşkınlığa uğrattı. Billy Markus, Twitter hesabından kullanıcılarına 'Zihninizi bir bulut sistemine kaydetseydiniz...' diye başlayan bir soru sordu ve Elon Musk bu soruya hemen dönüş yaparak bunu zaten yaptığını açıkladı.

Uzun bir süredir Twitter satın alma işlemleri nedeniyle gündemden düşmeyen Elon Musk, bu kez oldukça farklı bir konuyla gündeme geldi. Biliyorsunuz ki kendisi dünyanın en zengin insanı statüsüne sahip. Ancak bu durum, onun çocuksu bir yanı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Attığı her adım, yaptığı her şey merak edilen Musk zaman zaman oldukça ilginç eylemlerde bulunabiliyor.

Yine bu eylemlerinden biri bugün gün yüzüne çıktı. Tüm dünyanın tanıdığı bazı isimler zaman zaman zihinlerini veya bedenlerini korumak için ilginç yöntemlere başvurabiliyor. Elon Musk'da bu amaçla zihnini bulut bilişim sistemine kaydettiğini açıkladı.

“Çoktan yaptım”

Elon Musk'ın en büyük destekçisi olduğu Dogecoin'in kurucusu Billy Markus, bugün Twitter hesabından takipçilerine bir soru yöneltti. Markus'un takipçilerine yönelttiği soruda “Beyninizi bulut (cloud) sistemine yükleseyebilseydiniz ve kendinizin sanal bir versiyonuyla konuşabilseydiniz, arkadaş olur muydunuz?” yazıyordu. Tabii ki Twitter'da yaptığı paylaşımlarla sıklıkla gündeme gelen Elon Musk, bu soruyu duyar duymaz “Çoktan yaptım” cevabını verdi.

Elon Musk'ın beyin çipleri gibi konularda büyük çalışmalara imza attığı ve Neuralink'in projelerinin de sıklıkla eleştirildiği biliniyor.

Kaynak: webtekno.com