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Elon Musk 'Yüzde yüzümüz yok olacak' dedi, tek kaçış noktasını açıkladı

Tesla'nın CEO'su ve teknolojide dünyanın öncü isimleri arasında yer alan iş insanı Elon Musk, insanlığın olası bir kitlesel yok oluşta yüzde 100 yok olacağını açıkladı. Musk, tek kaçışın başka gezegenlere yerleşmek olduğunu iddia etti.

3 Gün Önce
2022-07-03 10:20:42
Elon Musk 'Yüzde yüzümüz yok olacak' dedi, tek kaçış noktasını açıkladı

Dünyanın en zengin insanlarından, Tesla CEO'su Elon Musk'tan kitlesel yok oluşla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Sık sık paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle gündem olan Musk, bir kez daha dikkat çeken ifadeler kullandı.

"YÜZDE 100'ÜMÜZ YOK OLACAĞIZ"

Musk, olası bir kitlesel yok oluşta insanlığın hayatta kalamayacağını belirterek, "Kitlesel yok oluşta insanlığın yüzde yüzü yok olacak. İnsanların dünyada kalarak kitlesel yok oluştan kaçma imkanları yok" dedi.

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TEK KURTULUŞ YOLUNU AÇIKLADI

Musk daha sonra insanların kitlesel yok oluştan kaçmaları için tek çıkış yolunu verdi. Musk, "İnsanlar kitlesel yok oluştan kaçmak istiyorlarsa, başka gezegenlere taşınmak zorundalar" diye konuştu.

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YORUMLAR (1)

korkut Küçüközkan

bunlar yakitsiz uzaya fırlatıp bırakılan

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