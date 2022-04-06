Elon Musk ve Jeff Bezos bu kez uzayda yarışacak

SpaceX’in CEO’su Elon Musk ve dünyanın her yerinde internet erişimi sağlamak isteyen Amazon’un sahibi Jeff Bezos bu kez kozlarını uzayda paylaşacak.

Amazon, dünyanın neredeyse her yerinde internet erişimini sağlamak amacıyla uzaya 3 binden fazla uydu göndereceğini açıkladı. Şirket uyduları fırlatmak için üç roket şirketiyle anlaşma yaptığını duyurdu.

Anlaşma, Boeing, Lockheed Martin ve Avrupalı ​​Arianespace arasındaki ortak girişim olan United Launch Alliance adlı iki deneyimli roket üreticisinin yanı sıra, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarafından başlatılan ve füze geliştirmek için çalışan roket şirketi Blue Origin'i içeriyor.

CNN International'ın haberine göre, Amazon'un bu görevler için kullanmayı planladığı üç roketin tamamı henüz faaliyette değil ancak bu yıl veya 2023'te hizmete girmesi bekleniyor.

Söz konusu fırlatmaya ilişkin mali detaylar hakkında açıklama yapılmadı.

ELON MUSK'A RAKİP OLUYOR

Elon Musk'ın SpaceX projesi Amazon'un fırlatma sağlayıcıları arasında yer almadı.

Amazon'un Project Kuiper adlı uzay tabanlı internet erişim platformunun SpaceX'in Starlink'i ile rekabet edeceği açıklandı.

Elon Musk ve Jeff Bezos'un NASA ve ABD ordusunun yüksek rakamları işleri dahil birçok alanda rekabet ettiği de biliniyor. .