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Elon Musk uyardı: Japonya bunu yapmazsa er geç yok olacak

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, azalan doğum oranlarını tersine çeviremediği sürece 'Japonya'nın er geç yok olacağı' uyarısında bulundu.

16 Saat Önce
2022-05-09 13:38:54
Elon Musk uyardı: Japonya bunu yapmazsa er geç yok olacak

Musk, Japon Kyodo ajansının Twitter üzerinden paylaştığı "ülke nüfusunda 2021'de rekor düşüş" haberine, sosyal medya hesabından cevap verdi.

"Bariz olanı beyan ettiğini" kaydeden Musk, "Doğum oranının ölüm oranını aşmasına neden olacak bir değişim yaşanmadığı sürece, Japonya er geç yok olacak." görüşünü dile getirdi.

Geçen ay yayımlanan haberde Japonya nüfusunun 2021'de 644 bin azalarak 125,5 milyona gerilediği, bunun "11 yıldır art arda yaşandığı ve 1950'den beri en büyük düşüş" olduğu vurgulanmıştı.

Hükümet verilerine göre, ülkede geçen yıl 831 bin doğum, 1,44 milyon ölüm kayda geçti.

Son veriler ışığında Japonya nüfusunun yüzde 29'u 65 yaş ve üstü, yüzde 11,8'i ise 14 yaş ve altında bulunuyor.

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