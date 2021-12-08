DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sigaraya zam mı geldi? Marlbora, Muratti, Parliament, Lark ne kadar oldu? 2022 sigara fiyat listesi
Dolar güne nasıl başladı? Yükseliş sürüyor mu?
Tuvalet kağıdı ve kağıt havluya yüzde 40 zam
Üniversite öğrencisini döverek öldüren 20 kişiye idam
Gece kulübüne giderek Covid kurallarını çiğneyen başbakan özür diledi
2021-2022 sigara fiyat listesi | 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi?
Her gün yürürseniz vücudunuzda meydana gelebilecek 10 değişiklik
TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması ile ilgili yeni karar
Smile Hair Clinic Saç Ekim Merkezi Kurucu Ortağı Dr. Gökay Bilgin “Saç Ekimindeki Gelişmeler Sürüyor”
İBB burs ödeme | İBB bursu 1. taksit yattı mı? İBB bursu Aralık'ta yatar mı?
Elon Musk uyardı: İnsanlar bunu yapmazsa medeniyet çökecek
Sigaraya zam geldi
Kelime dağarcığınızdan çıkarmanız gereken 12 olumsuz cümle
İBB burs 1. taksit yattı mı? İBB bursu ne zaman yatacak? İBB burs ödemesi ne zaman yapılacak?
İspanya'da 'Büyük süpürgeler' Festivali düzenlendi

TIMETURK / DÜNYA / Elon Musk uyardı: İnsanlar bunu yapmazsa medeniyet çökecek

Elon Musk uyardı: İnsanlar bunu yapmazsa medeniyet çökecek

Tesla ve SpaceX CEO'su ünlü milyarder Elon Musk, 'Nüfustaki artışın kontrolden çıktığını sanıyorlar, ancak bunun aslında tam tersi yaşanıyor. Eğer insanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek. Bu dediklerimi not alın' açıklamalarında bulundu.

1 Saat Önce
2021-12-08 09:24:21
Elon Musk uyardı: İnsanlar bunu yapmazsa medeniyet çökecek

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk doğum oranlarıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. The Wall Street Journal'in düzenlediği 'CEO Konseyi' toplantısına katılan ünlü milyarder 'Tesla Bot'un dünyadaki işgücü sorununa çare olup olamayacağının sorulması üzerine "Bence medeniyetin karşı karşıya olduğu en büyük risk düşük ve hızla düşen doğum oranlarıdır" dedi.

"BU DEDİKLERİMİ NOT ALIN"

Akıllı kişiler dahil bazılarının dünyanın çok kalabalık olduğunu düşündüğüne dikkat çeken Musk "Nüfustaki artışın kontrolden çıktığını sanıyorlar ancak bunun aslında tam tersi yaşanıyor. Lütfen sayılara bakın. Eğer insanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek. Bu dediklerimi not alın" ifadelerini kullandı.

"SÜPER UZUN" YAŞAMA KARŞI"

6 çocuk sahibi olan Musk nüfus büyümesinin önemine dikkat çekerken insanların uzun yaşaması konusunda ise farklı bir düşünceye sahip. İnsanların 'süper uzun' yaşamaya çalışmaması gerektiğini belirten Musk "Bence ölmemiz önemli. İnsanlar genelde fikirlerini değiştirmeden ölüyor. Eğer sonsuza kadar yaşarsak yeni fikirlerin kabul edilmediği katı bir topluma dönüşebiliriz" dedi.

DOĞUM ORANLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Dünya nüfusu son 60 yılda 3 milyardan 7.9 milyara ulaşsa da Musk'ın dediği gibi doğum oranlarında düşüş yaşanıyor. Dünya Bankası verilerine göre 1964'ten bu yana aralıksız bir şekilde küresel doğum oranı düşüyor.

Kaynak: sondakika.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş