Elon Musk, Twitter merkezine neden lavabo ile geldi?

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ın San Francisco’da bulunan ana merkezine elinde taşıdığı mutfak lavabosu ile giriş yaptı.

Aylarca süren tartışmalı sürecin ardından 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasında bu ay başı uzlaşıya varıldı. Twitter'ı satın alması kesinleşen Elon Musk, şirketin ana merkez binasına girerken mutfak lavabosu taşıdı. Musk'ın bu tavrının nedenine dair pek çok farklı yorum geldi.

Musk, lavaboyu taşıdığı görüntüleri, "Twitter'in ana merkezine girerken–önce iyi düşün” notuyla paylaştı.

Musk'ın lavaboyla şirkete girmesi, Twitter'i alma sürecinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek olarak yorumlandı. Bir başka düşünce ise Twitter'i aldıktan sonra çalışanlarının yüzde 75'inin işine son verme haberlerine gönderme olabileceği yönünde.

Öte yandan, Twitter'ı satın alma işlemlerinin de yarın tamamlanması bekleniyor. .