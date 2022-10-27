Elon Musk Twitter'ı ne kadara satın aldı? Twitter kaç milyar dolara satıldı? Tesla ve Space X'in sahibi dünyanın en zengin iş insanlarından olan Elon Musk resmen Twitter'ın sahibi oldu. Tüm dünyaya dev satın almayı Musk duyurdu. Elon Musk'ın Twitter için kaç milyar dolar ödediği ise merak konusu oldu.

Elon Musk Twitter'ı ne kadara satın aldı? Twitter kaç milyar dolara satıldı? Tesla ve Space X'in sahibi dünyanın en zengin iş insanlarından olan Elon Musk resmen Twitter'ın sahibi oldu. Tüm dünyaya dev satın almayı Musk duyurdu. Elon Musk'ın Twitter için kaç milyar dolar ödediği ise merak konusu oldu.

Musk rekor satın almayı duyurdu.Elon Musk sosyal medyadan yaptığı açıklamada reklam verenlere seslendi. Musk "Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesindeki insanların şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışabilecekleri ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın uygarlığın geleceği adına önemli olmasıdır.Geleneksel medyanın büyük bir bölümü, bitmek bilmeyen tıklama arayışında parayı getirenin bu olduğuna inandıkları için bu kutuplaşmış aşırı uçları körükledi ve besledi fakat bunu yaparken diyalog fırsatı ise kaybedildi. Bu nedenle Twitter'ı satın aldım. Kolay olacağı için yapmadım. Daha fazla para kazanmak için yapmadım. İnsanlığa yardım etmek için yaptım.” dedi

Elon Musk Twitter'ı ne kadara satın aldı?

Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Twitter'ı resmen satın aldığını açıkladı. 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. 27 ekim'de netleşen satın alma oranının da 44 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Twitter kaç milyar dolara satıldı?

Twitter'ın ne kadara satıldığına dair resmi açıklama henüz gelmedi. İddialara göre Musk Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık fiyat teklif etti ve anlaşma sağlandı. Musk'ın dev satın alma ile prosedür maliyetleri için 46.5 milyar dolarlık öz kaynak ve borç finansmanı sağlama sözü verdiği bildirildi.

Lavabo ile satın alma görüşmelerine katılmıştı

Milyardar iş insanı Elon Musk geçtiğimiz gün Twitter binasına elinde lavabo ile girmişti.

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