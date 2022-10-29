Elon Musk Twitter’daki üst düzey isimleri tek tek kovuyor!
Twitter'ı satın alan Elon Musk, ABD'nin eski başkanı Donald Trump’ın hesabını askıya alan yetkili Vijaya Gadde’yi de kovdu.
2022-10-29 09:09:11
Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk 4 üst yöneticinin görevine son verdi. Musk'ın kovduğu isimler arasında Vijaya Gadde de yer aldı.
Musk, Donald Trump'ın hesabını askıya alma kararını veren Hukuk Politikası, Güven ve Güvenlik Başkanı Vijaya Gadde'nin görevine son verdi.
Gadde bu kararla 2020 seçimleri öncesi Cumhuriyetçilerin seçimi kaybetmesinde önemli rol oynamıştı. .
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