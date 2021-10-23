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TIMETURK / DÜNYA / Elon Musk, Tim Cook'un ''İstanbul'' tweetiyle dalga geçti

Elon Musk, Tim Cook'un ''İstanbul'' tweetiyle dalga geçti

Elon Musk, ABD'li teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook'un attığı 'Bağdat Caddesi Yeni Apple' tweet'iyle dalga geçti.

2 Saat Önce
2021-10-23 08:38:08
Elon Musk, Tim Cook'un ''İstanbul'' tweetiyle dalga geçti

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Apple'in CEO'su Tim Cook'un Bağdat Caddesi'nde açılacak yeni Apple mağazası için attığı, "İstanbul'daki yeni mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın" paylaşımına ABD'de 19 dolara satılan Apple Parlatma Bezi'ni hatırlatarak 'Gelin Apple parlatma bezini görün' yanıtını verdi.

Musk'ın tweet'i kısa sürede binlerce beğeni aldı, Tim Cook'un nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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