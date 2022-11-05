Elon Musk'tan yeni hamle: Amber Heard’ın Twitter hesabı kapandı!

Twitter'ı satın aldıktan sonra mavi tik'i ücretli hale getirme kararı alan Elon Musk'ın çok konuşulan hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Bir dönem Elon Musk ile aşk yaşayan Amber Heard’ın hesabı askıya alındı.