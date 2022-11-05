Elon Musk'tan yeni hamle: Amber Heard’ın Twitter hesabı kapandı!
Twitter'ı satın aldıktan sonra mavi tik'i ücretli hale getirme kararı alan Elon Musk'ın çok konuşulan hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Bir dönem Elon Musk ile aşk yaşayan Amber Heard’ın hesabı askıya alındı.
2022-11-05 11:05:50
Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın almıştı. Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra üst düzey yöneticileri ve çalışanların yarısını işten çıkarmasıyla gündem oldu.
Tüm bu yaşananların ardından Musk, eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabını askıya aldığı öne sürüldü.
Twitter'da yapılan aramada 'RealAmberHeard' kullanıcı adlı profilin sistemden silindiği görülüyor. .
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