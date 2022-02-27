DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı
Zelenskiy müzakereler için Rusya'ya İstanbul'u önerdi
Pişkin hırsızdan şaşırtan cevap: Neden çalmayalım
Murat Bardakçı: Saatler boyunca ahkam kesen ekran gevezeleri çuvalladı
Bakan Bozdağ açıkladı: Başvurular 1 Mart'ta başlayacak
Kremlin'den flaş Ukrayna açıklaması
Kiev'in kontrolü tamamen Ukrayna ordusunda
Bayraktar'dan Rusya'ya ağır darbe
Türkiye boğazları kapattı mı? Zelenski boğazlar paylaşımı | Zelenskiy Türkiye teşekkür mesajı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği: Biz kazanacağız
Kimler oruç tutamaz? Hangi hastalığı olanlar oruç tutamaz? Oruç tutamayınca ne yapmalıyız?
Bugün kandil mi? 27 Şubat 2022 ne kandili? Diyanet Kandil günleri
Google’dan flaş Rusya kararı
Oruç nasıl tutulur? Oruç tutmadan önce abdest alınmalı mı?
Ukrayna Büyükelçiliği'nden dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı

TIMETURK / DÜNYA / Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink uydu erişimi desteği

Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink uydu erişimi desteği

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Ukrayna'ya internet sağlayacak Starlink uydu erişiminin aktif olduğunu duyurdu.

3 Saat Önce
2022-02-27 08:24:33
Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink uydu erişimi desteği

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink istasyonları ve uydu internet erişimi sağlamasını istedi.

Elon Musk ise akşam saatlerinde Twitter'dan çağrıya cevap vererek, Starlink uydularının Ukrayna için aktif hale getirildiğini ve daha fazla kanal açılacağını söyledi.

Ekran Resmi 2022-02-27 08.24.24

Fedorov, Musk'a şu mesajı yollamıştı:

"Sevgili Elon Musk! Siz Mars'ı kolonileştirmeye çalışırken, Rusya Ukrayna'yı kolonileştirmeye çalışıyor! Roketleriniz uzaydan başarıyla inerken, Rus roketleri Ukrayna'daki anaokullarına ve hastanelere saldırıyor! Desteğe ihtiyacımız var. Sizden Ukrayna'ya Starlink sağlamanızı istiyorum." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş