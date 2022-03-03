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Elon Musk’tan Ukrayna'ya: 'Dikkatli kullanın'

Elon Musk’tan Starlink iletişim sistemi hakkında sosyal medyadan Ukrayna'ya uyarıda bulundu. Sistemin hedef alınma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Musk, 'Tespit edilmesini önlemek için kamuflaj kullanın” dedi.

2 Saat Önce
2022-03-03 23:52:29
Elon Musk’tan Ukrayna'ya: 'Dikkatli kullanın'

Elon Musk'tan Ukrayna'daki Starlink iletişim sisteminin Rusya tarafından hedef alınması ihtimaline dair sosyal medya hesabından bir uyarıda bulundu.

“Önemli uyarı: Starlink, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde hala çalışan tek Rus olmayan iletişim sistemidir, bu nedenle hedef alınma olasılığı yüksektir. Lütfen dikkatli kullanın.

Starlink'i yalnızca gerektiğinde açın ve anteni insanlardan mümkün olduğunca uzağa yerleştirin. Tespit edilmesini önlemek için antenin üzerine hafif kamuflaj yerleştirin”

Ukrayna'ya Starlink istasyonları ve uydu internet erişimi sağlanması

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink istasyonları ve uydu internet erişimi sağlanmasını istemişti.

Elon Musk ise akşam saatlerinde Twitter'dan çağrıya cevap vererek, Starlink uydularının Ukrayna için aktif hale getirildiğini ve daha fazla kanal açılacağını söylemişti.

musk-ukrayna

TRTHaber .

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