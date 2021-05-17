Elon Musk'tan Tesla'nın elindeki tüm Bitcoinleri sattığı iması

Tesla CEO'su Elon Musk, kripto para Bitcoin’i elden çıkarmaya dair bir paylaşıma 'aynen' yanıtını verdi.

Tesla CEO'su Elon Musk bir Twitter konuşmasında şirketin elindeki Bitcoinleri satabileceğini ya da çoktan sattığını ima etti. Söz konusu konuşma kripto para biriminin değerinde keskin bir düşüşe neden oldu.

Twitter kullanıcısı @cryptowhale'in “Bitcoinciler önümüzdeki çeyrekte Tesla'nın kalan #Bitcoin varlıklarını elden çıkardığını öğrendiğinde kendilerini tokatlayacak.

@elonmusk'un karşılaştığı nefret düşünüldüğünde onu suçlamazdım..." paylaşımına Musk tek kelimeyle cevap verdi:

Aynen.

Bunun akabinde Bitcoin'in fiyatı yüzde 8'lik bir düşüşle 44 bin dolara (yaklaşık 368 bin TL) indi.

Musk'ın "Bitcoin madenciliği için fosil yakıt kullanımının hızla artmasına" dair endişeleri olduğunu söylemesi üzerine Tesla, geçen hafta kripto para karşılığında araç satışını askıya almıştı. Bitcoin'in değeri o zaman da gerilemiş, duyuruyu takip eden 5 dakika içerisinde yüzde 5'lik bir düşüş yaşamıştı.

Aynı zamanda SpaceX'in CEO'su ve kurucusu olan Musk kripto para birimlerinin büyük bir destekçisi. CEO, geçen yıl birkaç kez Bitcoin gibi dijital paraların fiyatlarının tırmanışa geçmesine yardım etmişti.

Şubatta yayımlanan resmi belgeler Tesla'nın 1,5 milyar dolar (yaklaşık 12,5 milyar TL) değerinde Bitcoin aldığını gösterdi. Şirket daha sonra üç aylık dönemde Bitcoin satışlarından 101 milyon dolarlık (yaklaşık 844 milyon TL) net kazanç elde ettiğini ve bu sayede net kârının ilk çeyrekte rekor bir seviyeye yükseldiğini belirtti.

Fakat SpaceX'in "DOGE-1 Ay görevi"ni başlatmak için ödeme olarak kabul edeceğini duyurmasının ardından eleştirmenler son haftalarda Musk'ın bir mimden ilham alan Dogecoin'e geçmiş olabileceğini düşünüyor.

Union Square Ventures'ın kurucu ortağı, girişim yatırımcısı Fred Wilson cuma günü Musk'ın kripto para tutumunu yorumlayan bir tweet attı:

Oyun oynuyor. Bunu yapan birini ciddiye almak zor. Sırf bu yüzden geçen yıl ona duyduğum muazzam saygıyı yitirdim.

Wilson "Yetenekleriyle yaptıklarına müthiş saygı duyuyorum. Tweetleriyle yaptıklarınaysa daha az" diye ekledi.

Tesla, CEO'sunun bu akşam Twitter'da yaptığı açıklamalar hakkında henüz yorum yapmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.