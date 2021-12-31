Elon Musk'tan Tesla Bot hakkında çarpıcı açıklama

Geçen Ağustos ayında Tesla Bot'u duyuran Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk yaptığı yeni açıklamalarda geliştirilen robotun temel olarak insanlara yardım etmesi amaçlanan insansı bir yoldaş olmasını da öngörüyor.

2021 yılına damga vuran onlarca robot modeli geliştirildi. Ancak bunlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de Elon Musk'ın şirketi Tesla'ya aitti.

Lex Fridman podcast'ine katılan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Tesla Bot ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Kod adı Optimus Subprime olan Tesla Bot'un günlük kullanıcılar için Star Wars serisinin sevimli ikilisi R2D2 veya C3PO gibi inanılmaz bir arkadaş olabileceğini söyledi.

Musk, robotun genel amacının, insanların yapmaktan hoşlanmadığı işleri devralmak olduğunu söyledi. Bununla birlikte, Optimus Subprime'ın tıpkı bir köpek gibi çok iyi bir arkadaş olabileceğini belirtti:

“Zaman içinde benzersiz bir kişilik geliştirebilir. Tüm robotlar aynı değil. Bu kişilik, sahibine ya da ona her ne diyorsanız ona uyacak şekilde gelişebilir.”

Musk, Star Wars robotlarını örnek vermeye devam ederek; “Son derece sevimlilerdi, ama ilk odak noktamız sadece onu faydalı kılmak” dedi.

Musk, Tesla botunun biteceğini söyledi, ancak geliştirmenin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğinden emin değil. Yine de Tesla'nın 2022'nin sonuna kadar iyi bir prototipe sahip olmayı umduğunu söyledi.

Musk, katil robotların aksine Tesla botunun ortalama bir insan tarafından etkisiz hale getirilebileceğini de belirtti.

Tesla'nın kurucusu daha önce dünyayı, robotların beş yıl içinde hepimizi öldürebileceği konusunda uyarmıştı. Ayrıca yapay zekanın medeniyet olarak karşı karşıya olduğumuz en büyük risk olduğunu da söylemişti.

Tesla Bot'un özellikleri

Beş parmaklı eli ve iki bacağıyla tam bir insana benzeyen Tesla Bot, 172 cm boya ve 56 kilo ağırlığa sahip. Ayrıca yüz kısmında bir adet bilgi ekranı barındırıyor. Bu ekranda sahibinin bilmesi gereken detaylar yer alıyor ve robotun temel komutları yönetilebiliyor. Saatte 8 kilometre hızdan fazla koşamayacağı açıklanan Tesla Bot, 68 kg ağırlık kaldırabiliyor.

Elon Musk, Tesla AI Day etkinliğinde insanların olası bir tehlike durumunda Tesla Bot'u rahatlıkla devre dışı bırakabileceklerini söyledi.

İlk prototipi 2022 yılında çıkması beklenen insansı robot kafasına yerleştirilen 8 adet kamerası ve yapay zekasından destek alarak tüm işlerini hallediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.