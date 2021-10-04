Elon Musk’tan tartışmalı bir açıklama daha...

SpaceX'in CEO'su olarak Elon Musk, psikedelik (hayal gördüren) maddelerin terapötik (tedavi edici) kullanımına desteğini dile getirerek, maddelerin önümüzdeki yıllarda daha yaygın bir şekilde kabul göreceğini tahmin ettiğini söyledi.

SpaceX'in CEO'su olarak Elon Musk, enerjisinin çoğunu insanlığın yeni gezegenler arası yolculuklara çıkmasına yardımcı olmaya adadı, ancak hemen her konuda fikrini söylemekten de kaçınmıyor.

CodeCon 2021 teknoloji geliştirme etkinliğinde konuşan Musk, psikedelik (hayal gördüren) maddelerin terapötik (tedavi edici) kullanımına desteğini dile getirerek, maddelerin önümüzdeki yıllarda daha yaygın bir şekilde kabul göreceğini tahmin ettiğini söyledi.

Psikadelik ilaçlar, kısaca "beyinde serotonin reseptörlerini aktive ederek çeşitli bilinç bulanıklıklarına ve halüsinojenik etkilere sebep olan ilaç grupları" olarak tanımlanabilir.

Musk, canlı bir izleyici grubu önünde verdiği bir röportaj sırasında "Genel olarak, insanların psikedelik [maddelere] daha açık olması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Bu bilinç değiştiren ilaçları neden desteklediğini ayrıntılı olarak açıklamasa da, sürekli genişleyen bilimsel kanıtlar, psikedelik maddelerin zihinsel sağlık bozukluklarını tedavi etme potansiyeline işaret ediyor.

Özellikle, "sihirli mantarlardaki" aktif bileşik olan ayahuaska ve psilosibin gibi maddelerin zihinsel sağlığı iyileştirdiği ve depresyon gibi durumları tedavi etmek için umut verici adaylar olarak görüldüğü bir süredir tartışılıyor. Musk'ın söylediğine göre, psikedelik maddelerin kullanımına ilişkin mevcut yasağın yakın gelecekte kaldırılması ve daha fazla insanın iyileştirici özelliklerini deneyimlemesine izin verilmesi muhtemel: "Yasa yapan pek çok insan farklı bir çağdan geliyor, bu yüzden yeni nesil siyasi iktidara geldikçe, sanıyorum ki psikedelik [maddelerin] faydalarına daha fazla açıklık getireceğimizi düşünüyorum."

Musk, bu maddelerin insanlığın bazı "yıkıcı eğilimlerini" düzeltmeye yardımcı olabileceğine inanıp inanmadığı sorulduğunda, türümüzün düşünüldüğü kadar sorunlu olmadığı görüşünü dile getirdi: "Tarihin çok barışçıl bir anındayız. Aslında insanlık tarihinde kişi başına düşen en düşük şiddet noktasındayız. Öyle görünmeyebilir ama objektif olarak istatistikler bunlar."

Musk daha önce psikedelik maddeleri açıkça desteklememiş olsa da, geçmişte konuyla ilgili görüşleriyle ilgili birkaç şifreli ipucu vermişti. Örneğin geçtiğimiz yıl Kasım ayında, ayahuaska'daki psikoaktif bileşiğe atıfta bulunarak, "DMT kullanmadığınız sürece" "termodinamik yasalarının" asla üstesinden gelinemeyeceğini tweetlemişti.

2018 yılında ise, The Joe Rogan Experience podcast'inde esrar içmesi ile beraber tepkileri üzerine çekmişti. Olayın ardından NASA, şirketin astronotları Uluslararası Uzay İstasyonuna taşımaya uygun olduğuna dair güvence aradığını söyleyerek SpaceX'teki işyeri kültürü hakkında bir inceleme başlatmıştı.

Washington Post'a konuşan bir NASA sözcüsü, incelemenin "şirketlerin ilaçsız bir ortama bağlılık da dahil olmak üzere NASA'nın işyeri güvenliği gereksinimlerini karşıladığını" doğrulamaya çalıştığını açıklamıştı.

SpaceX çalışanları muhtemelen işteyken zihin değiştiren herhangi bir ilaç kullanmıyorlar, ancak Musk'ın son yorumlarının bir kez daha yeni sorular doğurduğu kesin...

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.