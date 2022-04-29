Elon Musk'tan solcuları kızdıracak açıklama

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, solcuları kızdıracak bir açıklama yaptı. 'Aşırı sol, kendileri dahil herkesten nefret ediyor!' diyen Musk, aşırı sağ taraftarı olmadığını da vurguladı.

Tesla ve SpaceX'in sahibi olan ve son olarak dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasıyla gündeme gelen Elon Musk, solcuları kızdıracak bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, solcuların kendileri dahil herkesten nefret ettiğini söyledi.

"AMA AŞIRI SAĞ TARAFTARI DA DEĞİLİM"

Musk Twitter hesabından yaptığı iki paylaşımda şunları söyledi:

Aşırı sol, kendileri dahil herkesten nefret ediyor! Ama ben de aşırı sağ taraftarı değilim. Daha az nefret ve daha çok sevgiye sahip olalım."

İşte Musk'ın o paylaşımı: