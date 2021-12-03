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Elon Musk'tan ''siyaset'' önerisi: Yaş kotası getirilsin

SpaceX'in kurucusu ve Tesla CEO'su Elon Musk, seçilmiş siyasetçiler için bir yaş sınırı belirlenmesini önerdi.

3 Saat Önce
2021-12-03 13:40:13
Elon Musk'tan ''siyaset'' önerisi: Yaş kotası getirilsin

Elon Musk, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda herhangi bir siyasetçinin ismini anmazken, Twitter kullanıcıları Musk'ın görevdeki en yaşlı ABD Başkanı olan 79 yaşındaki Joe Biden'ı ima ettiğini ileri sürdü.

Musk, aday olmak isteyen siyasetçilerin 70 yaş altında olması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi bir göreve adaylık için bir yaş sınırı getirelim, 70 altındaki bir sayı olabilir."

Bazı sosyal medya kullanıcıları Musk'ın bu önerisine olumlu yaklaştı.

Twitter kullanıcılarından ayrıca, oy kullanma için de belirli bir yaş limitinin olması gerektiğini savunanlar oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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