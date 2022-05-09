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TIMETURK / DÜNYA / Elon Musk’tan kafa karıştıran tweet: Gizemli bir şekilde ölürsem…

Elon Musk’tan kafa karıştıran tweet: Gizemli bir şekilde ölürsem…

44 milyar dolara Twitter'ı satın alan ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Gizemli bir şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi' dedi.

17 Saat Önce
2022-05-09 13:20:57
Elon Musk’tan kafa karıştıran tweet: Gizemli bir şekilde ölürsem…

Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da yaptığı paylaşımla gündem oldu.

ABD'li milyarder girişimci, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Gizemli bir şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi" ifadelerini kullandı.

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