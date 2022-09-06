Elon Musk'tan 'Güç Yüzükleri' yorumu: Tolkien mezarında ters döndü

Elon Musk, sosyal medya hesabından Yüzüklerin Efendisi dizisi 'Güç Yüzükleri'ni eleştirdi. Musk, 'Tolkien mezarında ters döndü' yazdı.

'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinin ilk iki bölümü, 2 Eylül'de Amazon Prime Video'da izleyicilerle buluştu. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda diziyi eleştirerek, Yüzüklerin Efendisi serisinin yazarı J. R. R. Tolkien'in “mezarında ters döndüğünü” söyledi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, dizideki erkek karakterlerin ‘zayıf' olmalarını da eleştiren Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tolkien mezarında ters döndü. Şu ana kadar beliren her erkek karakter ya korkak, ya bir pislik ya da her ikisi. Sadece Galadriel cesur, zeki ve kibar.” .