Elon Musk’tan flaş ''Twitter'' kararı: Satın alma işlemlerini askıya aldı

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter'ı satın alma işlemlerini geçiçi olarak askıya aldığını açıkladı.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter'ı satın almasına yönelik anlaşmanın geçici olarak askıya alındığı yönündeki söylentilere dair açıklama yaptı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Musk, spam ve fake hesapların oranına ilişkin Twitter tarafından bu ay başlatılan, spam ve fake hesapların aktif hesapların yüzde 5'inden az olduğuna işaret eden çalışmanın bitmesinin beklendiğini vurguladı.