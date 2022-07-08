Elon Musk'tan Erdoğan'ın en az 3 çocuk önerisine destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıklıkla tekrar ettiği 'en az üç çocuk' tavsiyesine Elon Musk’tan da destek geldi. Twitter'dan doğurganlık hızının artması için elinden geleni yaptığını yazan Musk, 'Çöken bir doğum oranı, uygarlığın bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikedir' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni evli çiftlere “en az üç çocuk yapın' tavsiyesine dünyanın en zengin adamı Elon Musk'tan destek geldi.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, şirketlerinde yöneticilik yapan bir kadından ikiz bebeği olduğunun ortaya çıkmasının ardından doğum oranlarının artması için "elinden geleni" yaptığını söyledi.

İkizlerle birlikte 10 çocuk sahibi olan Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada nüfus oranının düşüşüne karşı mücadele konusunda yine ilginç mesajlar verdi.

Musk, “Düşük nüfus krizine yardım etmek için elimden geleni yapıyorum. Çöken bir doğum oranı, uygarlığın bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikedir” dedi.

100 milyon takipçisi olan Twitter'ın yeni patronu Musk, ardından ikinci bir twit atarak, “Umarım büyük aileleriniz olur ve şimdiden yapanları tebrik ederim!” diye yazdı.

Şu ana kadar 10 kez çocuk sahibi olan Musk'ın bir bebeği doğumdan kısa bir süre sonra ölmüştü.

Geçen ay, Musk'ın 18 yaşına giren çocuklarından biri, soyadını değiştirmek için Kaliforniya'da bir mahkemeye başvurmuştu. Musk'ın çocuğu, mahkemeye verdiği dilekçede, isim değişikliğinin nedenlerinden biri olarak "biyolojik babasıyla hiçbir şekil veya biçimde yaşamak istememesini" gerekçe göstermişti.

TÜRKİYE'NİN DOĞURGANLIK HIZI

Öte yandan Türkiye'nin doğurganlık hızı da tehlike çanları çalmaya başladı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı 1,70 çocuk oldu. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2021 yılında 1,70 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2021 yılında 1,70 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.