Elon Musk'tan 'daha kullanışlı bir uzay tuvaleti' sözü

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Inspiration4 ekibinin tuvaletle ilgili bazı 'zorlukları' olduğunu tweet'ledi. Musk, gelecekte görevler için tuvaleti güncelleme sözü de verdi.

SpaceX'in profesyonel olmayan 4 astronotla gerçekleştirdiği Inspiration4 görevi, her bakımdan uzay tarihi, uzay turizmi ve St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi için bağış toplama açısından büyük bir zaferdi. Ancak sıra, bu 4 astronotun Crew Dragon uzay aracındaki tuvaleti kullanmaya geldiğinde gergin anlar yaşanmış olabilir. SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Inspiration4 ekibinin tuvaletle ilgili bazı "zorlukları" olduğunu tweet'ledi. Musk, gelecekte görevler için tuvaleti güncelleme sözü de verdi.

Musk, SpaceX tuvaletinin nasıl çalıştığı hakkında fazla bir şey açıklamadı, ancak projenin finansörlerinden Isaacman, geçtiğimiz temmuz ayında Insider'a verdiği röportajda tuvaletin uzay aracının büyük kubbe penceresinin yakınında bulunduğunu ve "harika bir manzaraya sahip" olduğunu söylemişti.

Kuşkusuz uzaydaki tuvalet ihtiyacını gidermesi bir hayli zor olsa gerek. Uluslararası Uzay İstasyonu da geçtiğimiz sene tesisteki tuvaletini yenilemişti. Tesiste, atıkların etrafta yüzmesini önlemek için özel bir emme sistemi kullanılıyor.

Öte yandan Avrupa Uzay Ajansı astronotu Thomas Pesquet, bu yılın başlarında Crew Dragon ile ISS'ye uçmuş ve yolculuğunda tuvaletin bir fotoğrafını tweet'leyerek, "uzay aracındaki en gizli ancak kullanışlı sistemlerden biri" olarak nitelendirmişti. Görünüşe göre bu yine de yeterli gelmemiş.

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.