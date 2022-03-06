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Elon Musk'tan çok konuşulacak petrol ve gaz tweet'i
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Elon Musk'tan çok konuşulacak petrol ve gaz tweet'i

Petrol ve gaz gibi fosil yakıtlarla ile pek ilgisi olmayan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın üst yöneticiliğini (CEO) yapan Elon Musk, bu kez petrol ve gaz üretimi hakkında dikkat çekici bir tweet attı. Ünlü milyarder Musk, 'Bunu söylemekten nefret ediyorum ama hemen petrol ve gaz üretimini artırmamız gerekiyor.' dedi.

2 Saat Önce
2022-03-06 12:32:00
Elon Musk'tan çok konuşulacak petrol ve gaz tweet'i

Tweet'leri ile her zaman büyük bir kesimin dikkatini çeken Elon Musk, yine çok konuşulacak bir tweet'e imza attı. Elon Musk bu kez Twitter'dan petrol ve gaz üretimini konusundaki görüşlerini dile getirdi.

Elon Musk, paylaştığı tweet'te, "Bunu söylemekten nefret ediyorum ama hemen petrol ve gaz üretimini artırmamız gerekiyor. Olağanüstü zamanlar olağanüstü önlemler gerektirir." ifadesini kullandı.

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Daha sonraki bir tweet'inde ise bunun elektrikli otomobil şirketi Tesla'yı olumsuz etkileyeceğini ancak sürdürülebilir enerji çözümlerinin Rus petrol ve gaz ihracatını telafi etmek için hızlı bir tepki veremeyeceğini kaydetti.

Bazı kaynaklar, Musk'ın birçok ülkenin Rusya'ya olan kayda değer nitelikteki enerji bağımlılığına atıfta bulunduğunu belirtti.

Elon Musk'tan Rusya ve Ukrayna kararı:
Uydu ağını Rusya'ya kapatmayacak

Öte yandan NASA'nın uzay taşımacılığını yapan SpaceX, dünya yörüngesinde 2 binden fazla aktif uydu ağı sahibi Starlink ve Tesla'nın sahibi iş adamı Elon Musk, dün yaptığı açıklamada Starlink'in uydu ağını Rusya'nın haber kaynaklarına kapatmak için bazı ülkeler tarafından kendisine çağrı yapıldığını ifade etti.

Musk, bu çağrılara olumlu yanıt vermediğini belirterek “Starlink'e bazı hükümetler (Ukrayna hariç) tarafından Rus haber kaynaklarını engellemesi söylendi. Silah zoruyla olmadıkça bunu yapmayacağız. Özgür konuşma mutlakiyetçisi olduğum için üzgünüm” ifadelerini kullandı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün akşam yaptığı açıklamada Elon Musk ile telefonda görüştüğünü belirterek “Ukrayna'yı sözleri ve eylemleriyle desteklediği için ona minnettarım. Gelecek hafta, yok edilen şehirler için başka bir Starlink sistemi grubu alacağız” dedi. Elon Musk, geçen hafta Ukrayna'nın internet altyapısının kesintiye uğramaması için Starlink uydu terminalleri göndermişti.

 

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