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TIMETURK / DÜNYA / Elon Musk'tan BM’ye tepki: Kanıtlarsanız Tesla hisselerini satacağım!

Elon Musk'tan BM’ye tepki: Kanıtlarsanız Tesla hisselerini satacağım!

Tesla CEO'su Elon Musk, servetinin yüde 2'siyle dünyadaki açlığın çözülebileceği iddiasına tepki gösterdi.

2 Saat Önce
2021-11-01 09:45:10
Elon Musk'tan BM’ye tepki: Kanıtlarsanız Tesla hisselerini satacağım!

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, servetinin sadece küçük bir bölümüyle dünyadaki açlığın çözülebileceği iddiasına tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde bir BM Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, “Musk'ın servetinin yüzde 2'si dünyadaki açlığı çözer” açıklamasında bulunmuştu. Beasley bu çağrıyı tekrarlayarak, en zenginler listesinin tepesindeki iki kişi olan Elon Musk ve Jeff Bezos'tan özel olarak harekete geçme çağrısında bulundu. Beasley, sadece 6 milyar doların 42 milyon insanın ölmesini engelleyebileceğini söyledi.

Elon Musk'a çağrı: 'Servetinin yalnızca yüzde 2'si dünyadaki açlığı bitirebilir'
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"NASIL OLDU DA DÜNYADAKİ AÇLIĞI ÇÖZMEDİ?”

Araştırmacı Dr. Eli David Twitter üzerinden BM'nin iddiasına karşılık olarak şu ifadeleri kullandı:

“Musk'ın servetinin %2'si 6 milyar dolar, BM Dünya Gıda Programı (WFP) 2020'de 8,4 milyar dolar topladı. Nasıl oldu da "dünyadaki açlığı çözmedi"?”

“TESLA HİSSESİNİ HEMEN ŞİMDİ SATACAĞIM”

David'in tweetine yanıt veren Musk, “6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak bu twite açıklayabilirse, Tesla hissesini hemen şimdi satacağım ve yapacağım. Ancak açık kaynak muhasebesi olmalı, böylece halk paranın nasıl harcandığını tam olarak görebilmeli” dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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