Elon Musk'tan ayrılan Grimes'ten ''Karl Marx'' göndermesi

Dünyanın en zengin ismi Elon Musk'tan ayrılan şarkıcı Grimes’ın Karl Marx okuduğu görüntüler dikkat çekti.

Forbes dergisinin listesine göre dünyanın en zengin kişisi olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'tan ayrılan şarkısı Grimes, önceki gün Los Angeles sokaklarında objektiflere yansımıştı.

200 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi unvanını Jeff Bezos'tan alan Musk ile yollarını ayırdığı, ancak aynı evde kalmaya devam ettiği öğrenilen Grimes, Komünist Manifesto'yu okurken görüntülenmişti.

Ayrılık haberinden sonra ilk kez kameralar karşısına çıkan 33 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, fotoğraflarda, kahverengi tonlardaki dikkat çekici kıyafeti içinde, "‘burjuva' düzeninin ve üretim araçlarının özel mülkiyetinin kaldırılması" düşüncesini savunan Alman filozofun Komünist Manifestosu'na dalmış gibi görünüyordu.

"TROLLEMEK İÇİN FIRSAT OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Pop yıldızı, fotoğraflarda, bir magazin dergisinin son sayısını karıştırıyormuş gibi, pek çoklarına karmaşık gelen kitabın sayfalarını neşeyle çevirirken görülüyordu.

Grimes, çok ses getiren fotoğrafları hakkında sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

"Paparazziler beni takip etmeyi bırakmayınca strese girdim ama sonra bunun trollemek için bir fırsat olduğunu düşündüm" diyen Grimes, "Hala Elon ile birlikte yaşıyorum ve komünist değilim" ifadesini kullandı.

Kitapta bazı parlak fikirler olduğunu ama kendisinin daha ziyade ademimerkeziyetçi olduğunu söyleyen Grimes, "Politika hakkındaki görüşlerimi açıklamak zor, çünkü bana en çok ilham veren siyasi sistemler henüz uygulanmadı. Her neyse, paparazziler beni takip etmeye devam ederse, belki 'meme' (İnternette yayılmaya müsait olgu) için daha fazla yol düşünmeye çalışırım. Önerilere açığım!" mesajını paylaştı.

Fotoğraflar, Forbes dergisi tarafından ‘dünyanın en zengin kişileri' listesinin güncellenerek, Elon Musk'ın zirveye çıkmasının ardından gelmişti.

Amerikan medyası, Grimes'in, kendini ‘sosyalist' olarak tanımlayan eski sevgilisine bu kitap aracılığıyla cevap verdiği yorumunu yapmıştı.

Grimes de haziran ayında, yapay zekanın “komünizme giden en hızlı yol” olduğunu söylediğinde TikTok'taki takipçilerini şaşırtmıştı.

Grimes kısa süre önce Musk ile üç yıllık birlikteliklerini bitirdiklerini söylerken, Musk, Page Six'e verdiği demeçte, aralarının çok iyi olduğunu ve “yarı yarıya” ayrıldıklarını söylemişti.

Teknoloji milyarderi, Grimes'ın halen kendisine ait California'daki evde yaşadığını ve 1 yaşındaki çocuklarını da beraber büyütmeye devam edeceklerini ifade etmişti.

İlişkileri Mayıs 2018'de başlayan Grimes ve Elon Musk ikilisi, geçen yıl dünyaya gelen oğullarına X Æ A-Xii adını vermiş, isim, zorluğu nedeniyle eleştirilmişti.

Daha önce üç kez evlenen Elon Musk'ın önceki ilişkilerinden 6 çocuğu daha var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.