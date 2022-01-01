Elon Musk’tan aşı tepkisi: “Neden ölmediler?”

Son dönemde özellikle Web3 konusunda eleştirilerde bulunan, dün ise bir podcast'te kripto paralar da dahil olmak üzere birçok konuda önemli açıklamalar yapan Tesla'nın CEO'su Elon Musk, koronavirüs aşısı konusunda virüsün neden yok edilemediğini sorgulayan bir görsel paylaştı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 70 milyona yakın takipçisi olan ve birçok konuda attığı tweet'lerle gündem olmayı başaran Tesla'nın CEO'su Elon Musk, bu kez de aşıyla ilgili ince bir mesaj içeren tweet attı.

Musk'ın paylaştığı görselde, biri onlarca aşı olmuş, diğeri ise hiç aşı olmamış iki kişi bulunuyor ve ikisi de birbirleri için “Neden ölmediler?” diye düşünüyor. Aşı olmayan kişi aşıya güvenmemesine neden olan etkenlerin, aşı olan kişi ise tam tersi güvenmesini sağlayan sebeplerin karşı tarafın hayatını sonlandırması gerektiğine inanıyor ama ikisi de olmuyor.

Bilindiği üzere özellikle son dönemde ortaya çıkan Omicron varyantının hızla yayılmaya devam etmesi, Avrupa'dan Amerika'ya kadar birçok bölgede her gün rekor sayıda vaka gelmesi dikkat çekiyor.

Web3'ü de eleştirmişti

Musk son dönemde eleştiri içeren tweet'leriyle önplâna çıkıyor. Tesla ve SpaceX CEO'su, geçtiğimiz hafta da son dönemin en çok tartışılan konusu Web3 konusunda eleştirel bir tweet atmış ve “Web 3'ü gören var mı? Ben bulamıyorum” yazmıştı. Musk'a, Twitter ve Block kurucusu Jack Dorsey de destek vermişti.

Musk ayrıca, ünlü podcast'çi Lex Fridman'ın programına da konuk olmuş ve dün yayınlanan programda Dogecoin'in Bitcoin'den ödeme anlamında çok daha etkili olduğunu söylemişti.

Kaynak: uzmancoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.