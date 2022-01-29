Elon Musk'tan aşı karşıtı kamyon sürücülerinin protestosuna destek

Kanada’da aşı karşıtı kamyon sürücüleri, hükümetin aşı prosedürünü protesto etmek için ülkenin çeşitli şehirlerinden başkent Ottowa’ya gidiyor. Protestocu konvoya, sosyal medya hesapları üzerinden “Kanadalı kamyon şoförleri harika” yorumunu yapan ABD’li iş insanı Elon Musk’tan destek geldi.

Kanada'da aşı karşıtı kamyon sürücüleri hükümetin, ABD sınırını geçmek isteyen kamyonculara Covid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu kararını protesto etmek için ülkenin başkenti Ottowa'ya akın etti. Dün Ottowa'nın 450 kilometre batısındaki Toronto şehrine ulaşan protestocu kamyoncular, güzergahları boyunca çevre halktan ve ABD'li ünlü iş insanı Elon Musk'tan destek gördü.

Kendilerine özgürlük konvoyu adını veren 50 bine yakın kamyon sürücüsünün bugün akşam saatlerinde Ottowa'ya varması bekleniyor.

Yeni araçların da katılmalarıyla büyümeye devam eden dev konvoyun şu an Kanada ordusunun personel sayısını geçmiş durumda olduğu bildirildi. Kanada ordusunun personel sayısı ise 2014 sayımına göre 49.500 civarında.

ÖZGÜRLÜK ADINA BİR TEHDİT

Kanada muhalefetindeki Muhafazakar Parti'nin bazı üyeleri protestoya destek verirken, Kanada Başbakan Justin Trudeau protestoyu özgürlük adına bir tehdit olarak nitelendirdiğini açıkladı.

Yetkililer ise, aşılama ve korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlere karşı olan diğer insanların da Ottawa'daki gruba dahil olmasından endişe duyduklarını ifade etti. Ottawa Polis Şefi Peter Sloly, protestoya katılan kamyon sürücülerinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımların zararsız gibi görünse de güvenlik tehdidine yol açabileceğini savundu. Güvenlik güçlerine teyakkuzda bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.

ELON MUSK'TAN DESTEK

Protestocu konvoya, sosyal medya hesapları üzerinden “Kanadalı kamyon şoförleri harika” yorumunu yapan ABD'li ünlü iş adamı Elon Musk'tan da destek geldi.

Musk, yaklaşık 72 milyon takipçisine "Kanadalı kamyoncular yönetiyor" diye yazdı ve "CB telsizleri hükümet/medya kontrolünden muaftır" diye ekledi.

Elon Musk ayrıca daha önce ABD'nin korona virüse karşı aldığı önlemleri “faşist” olarak nitelendirmişti. .