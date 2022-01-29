DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Osman Sınav'ın gündemdeki dizisi Yalnız Kurt ve Cihan Ünal farkı
Tesla’dan İzmir hamlesi!
Sibel Can'ın herkesten uzakta büyüttüğü oğlu gündem oldu!
Ticari bankacılık müşterileri için düzenleme
Gülşen'i kızdıracak bir açıklamada Ivana Sert'ten geldi! Abartılı...
Bolu Tüneli geçici olarak kapatılacak
İngiltere’de Başbakanlık ofisinde verilen partiler tartışma yaratmaya devam ediyor
Azra Akın'dan Erkan Özerman’a Dava
Adile Naşit'i hiç böyle gördünüz mü?
Taze baba Emre Karayel bebeği hakkında önemli açıklamalar yaptı
Hull City - Swansea City maçı canlı nasıl izlenir?
Elektrik zammı; 'Esnaf ışıkları kapattı, cihazlarını kullanmıyor'
Elon Musk'tan aşı karşıtı kamyon sürücülerinin protestosuna destek
Raydium üzerinden ön satışlara nasıl katılınır?
Aşk Mantık İntikam 30. bölüm tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölümde neler oldu?

TIMETURK / DÜNYA / Elon Musk'tan aşı karşıtı kamyon sürücülerinin protestosuna destek

Elon Musk'tan aşı karşıtı kamyon sürücülerinin protestosuna destek

Kanada’da aşı karşıtı kamyon sürücüleri, hükümetin aşı prosedürünü protesto etmek için ülkenin çeşitli şehirlerinden başkent Ottowa’ya gidiyor. Protestocu konvoya, sosyal medya hesapları üzerinden “Kanadalı kamyon şoförleri harika” yorumunu yapan ABD’li iş insanı Elon Musk’tan destek geldi.

2 Saat Önce
2022-01-29 16:24:41
Elon Musk'tan aşı karşıtı kamyon sürücülerinin protestosuna destek

Kanada'da aşı karşıtı kamyon sürücüleri hükümetin, ABD sınırını geçmek isteyen kamyonculara Covid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu kararını protesto etmek için ülkenin başkenti Ottowa'ya akın etti. Dün Ottowa'nın 450 kilometre batısındaki Toronto şehrine ulaşan protestocu kamyoncular, güzergahları boyunca çevre halktan ve ABD'li ünlü iş insanı Elon Musk'tan destek gördü.

Kendilerine özgürlük konvoyu adını veren 50 bine yakın kamyon sürücüsünün bugün akşam saatlerinde Ottowa'ya varması bekleniyor.

Yeni araçların da katılmalarıyla büyümeye devam eden dev konvoyun şu an Kanada ordusunun personel sayısını geçmiş durumda olduğu bildirildi. Kanada ordusunun personel sayısı ise 2014 sayımına göre  49.500 civarında.

AP22026857814949

ÖZGÜRLÜK ADINA BİR TEHDİT

Kanada muhalefetindeki Muhafazakar Parti'nin bazı üyeleri protestoya destek verirken, Kanada Başbakan Justin Trudeau protestoyu özgürlük adına bir tehdit olarak nitelendirdiğini açıkladı.
Yetkililer ise, aşılama ve korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlere karşı olan diğer insanların da Ottawa'daki gruba dahil olmasından endişe duyduklarını ifade etti. Ottawa Polis Şefi Peter Sloly, protestoya katılan kamyon sürücülerinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımların zararsız gibi görünse de güvenlik tehdidine yol açabileceğini savundu. Güvenlik güçlerine teyakkuzda bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ekran Resmi 2022-01-29 16.30.52

ELON MUSK'TAN DESTEK

Protestocu konvoya, sosyal medya hesapları üzerinden “Kanadalı kamyon şoförleri harika” yorumunu yapan ABD'li ünlü iş adamı Elon Musk'tan da destek geldi.

Musk, yaklaşık 72 milyon takipçisine "Kanadalı kamyoncular yönetiyor" diye yazdı ve "CB telsizleri hükümet/medya kontrolünden muaftır" diye ekledi.

Elon Musk ayrıca daha önce ABD'nin korona virüse karşı aldığı önlemleri “faşist” olarak nitelendirmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş