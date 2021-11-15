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TIMETURK / DÜNYA / Elon Musk'tan ABD’li Senatör Senders'a: Hala hayatta olduğunu unutuyorum

Elon Musk'tan ABD’li Senatör Senders'a: Hala hayatta olduğunu unutuyorum

ABD'li milyarder Elon Musk ile Senatör Bernie Sanders arasında sosyal medya üzerinden bir polemik yaşandı.

2 Saat Önce
2021-11-15 07:21:12
Elon Musk'tan ABD’li Senatör Senders'a: Hala hayatta olduğunu unutuyorum

ABD'li Senatör Bernie Sanders sosyal medya hesabından "Son derece zengin olan insanların adil paylarını ödemelerini talep etmeliyiz." paylaşımı yaptı.

Zenginlerin daha fazla vergilenmesini isteyen tweeti atan Senders'a Musk'tan yanıt gecikmedi.

Musk, "Hala hayatta olduğunu unutup duruyorum " dedi.

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Musk, daha önce de vergiler konusunda Sanders ile çatışmıştı.

Mart ayında Sanders, Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u daha fazla vergi ödemeye çağırmış ve en az kazanan insanların yüzde 40'ından daha fazla servete sahip oldukları için ahlaksız olduklarını söylemişti.

Senders "Bu açgözlülük ve eşitsizlik seviyesi sadece ahlak dışı değildir. Bu sürdürülemez” sözleriyle vergi çağrısı yapmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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