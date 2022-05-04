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TIMETURK / DÜNYA / Elon Musk sonrası yenilikler! Twitter’a yeni özellik geliyor

Elon Musk sonrası yenilikler! Twitter’a yeni özellik geliyor

Instagram'da yer alan 'yakın arkadaşlar' özelliğine benzer bir özelliğin Twitter'da da kullanıma sunulacağı duyuruldu.

2 Gün Önce
2022-05-04 10:43:43
Elon Musk sonrası yenilikler! Twitter’a yeni özellik geliyor

Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılar tarafından beklenen bir özelliği test ediyor.

Instagram'da yer alan 'yakın arkadaşlar' özelliğine benzer bir özelliğin Twitter'da da devreye sokulacağı duyuruldu.

150 KİŞİ SINIRI

shiftdele.net'ten Helin Pastacı'nın haberine göre, Twitter'daki gelişmeleri sızdırmasıyal tanınan Alessandro Paluzzi, söz konusu özelliğin 150 kişi ile sınırlı olacağını duyurmuştu.

Listelere ekleme yöntemine benzer bir çalışma yöntemine sahip olacağı tahmin edilen özellikte, kullanıcılara bildirim gönderme seçeneği de kullanıcının inisiyatifinde olacak.

Twitter Güvenlik hesabı da dün resmi hesabından yaptığı paylaşımda 150 kişi rakamını doğruladı.

ZAMAN BELİRSİZ

Yapılan paylaşımda ayrıca yeni özelliğin nasıl çalışacağı da gösterildi. Twitter, özelliğin bugünden itibaren bazı kişiler tarafından kullanılabileceğini de belirtti.

Yeni özelliğin ne zama uygulamaya koyulacağı ise belirsizliğini koruyor.

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