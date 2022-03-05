Elon Musk, Rus haber kaynaklarının engellemesi talebini reddetti

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, bazı ülkelerin Starlink uydusu üzerinden Rus haber kaynaklarını engellemesi yönünde kendisine talepte bulunduklarını ancak bu talebi reddettiğini söyledi.

Ukrayna topraklarını işgal eden ve sivil yerleşim yerlerini saldıran Rusya'ya tepkiler ve yaptırım kararları sürerken, amerikan basınında Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'un da Moskova yönetimine karşı yaptırım kararı alıp almayacağı tartışılıyordu.

Ünlü iş insanı Elon Musk'tan yanıt geldi.

Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada bazı ülkelerin Starlink uydusu üzerinden Rus haber kaynaklarını engellemesi yönünde kendisine talepte bulunduklarını söyledi.

Bu talebi reddettiğini belirten Musk, söz konusu ülkelerin arasında Ukrayna'nın olmadığını kaydetti.

Musk, yaptığı açıklamada, “Silah zoru olmadıkça bunu yapmayacağız. Mutlak bir şekilde ifade özgürlüğünü savunduğum için üzgünüm.” dedi.

Musk, bu hafta Ukrayna'ya, şirketin uydu tabanlı internet hizmetine bağlanmak için kullanılabilecek bir kamyon dolusu Starlink anteni gönderdi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı, geçtiğimiz hafta Rusya'nın iletişim altyapısına yönelik saldırılarına devam ederse Ukraynalıların internet erişimini kaybedebileceği korkusunu dile getirmişti.

Öte yandan, Elon Musk, Ukrayna'daki Starlink kullanıcılarını, devam eden savaşta hedef alınabilecekleri için sistemi sadece gerektiğinde açmaları konusunda uyardı. Musk, Twitter'da Starlink'in hedef alınma olasılığının yüksek olduğunu yazdı. SpaceX CEO'su, kullanıcılara anteni insanlardan mümkün olduğunca uzağa yerleştirmelerini ve algılanmamak için cihazı hafifçe örterek kamufle etmelerini tavsiye etti.

Ev tipi çanak antenlere benzeyen terminaller, yüksek hızlı internete erişmek için Starlink uydularına bağlanıyor. .