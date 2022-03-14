Elon Musk, Putin'e meydan okudu!

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Rusya lideri Vladimir Putin'i düelloya davet etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgal etmesiyle beraber Rus saldırıları aralıksız devam ederken Elon Musk'tan Ukrayna'ya ilişkin mesajlar yayınlamaya devam ediyor.

ABD merkezli Tesla firmasının ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk geçtiğimiz günlerde ile video konferans yöntemiyle Ukrayna lideri Volodamir Zelenski ile görüşmüştü.

PUTİN'E MEYDAN OKUDU

Musk, bu kez de Rus lider Putin'e meydan okudu. Sosyal medyadan teke tek düelloya davet etti.

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