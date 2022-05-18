Elon Musk oy vereceği partiyi değiştirdi

Elon Musk, önümüzdeki dönemde ABD'de yapılacak seçimlerde ilk kez Cumuriyetçi Parti'ye oy vermeyi düşündüğünü belirtti.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ı Amerikan komedi karakteri Anchorman'a benzetti. Tarihsel olarak Demokrat Parti seçmeni olduğunu söyleyen Musk, önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyetçilere oy vereceğini söyledi.

Anchorman benzetmesinde haber spikeri Ron'un prompter'a bağlı kalmasına ve ABD Başkanı'nın da konuşmaları sırasında prompter nedeniyle sık sık yeni gaflara imza atmasına gönderme yapan ABD'li milyarder, "Gerçek başkan, prompter'ı kontrol eden kişidir. İktidara giden yol prompter'dan geçer" dedi.

Musk, "Yanlışlıkla prompter'a yaslanana birinin sonunun Anchorman gibi olacağını düşünüyorum" diye ekledi.

Biden'ın sendikalara 'gereğinden fazla' destek verdiğini öne süren multimilyarder, “Obama'da durum böyle değildi" ifadelerini kullandı.

"Tarihsel olarak hep Demokratlara oy verdim" diyen Musk, "Emin olmadığım bir bilgi ama daha önce asla bir Cumhuriyetçiye oy vermedim" diye belirtti.

Musk'ın 2022'deki Kongre ara seçimlerini mi yoksa 2024'teki başkanlık seçimlerini mi kastettiği ise bilinmiyor.