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TIMETURK / DÜNYA / Elon Musk merakla beklenen uzay internetinin fiyatını açıkladı

Elon Musk merakla beklenen uzay internetinin fiyatını açıkladı

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın küresel internet projesi Starlink'in premium fiyatı resmen belli oldu.

38 Dakika Önce
2022-02-03 12:47:29
Elon Musk merakla beklenen uzay internetinin fiyatını açıkladı

Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX'in uydu bazlı küresel internet projesi Starlink'in premium fiyatı belli oldu. Özel bir antenle gelecek uydu internetinin hem hızı hem fiyatı katlandı.

Özel uzay şirketi SpaceX'in en önemli projelerinden birisi olan Starlink, uzay interneti için kullanıcıların hizmetine açılmıştı. Program Ekim 2021'de Beta sürecinden çıkartıldı.

Starlink tarafından sunulan hizmetin fiyatları kurulum bedeli 499 dolar, aylık ücreti ise 99 dolar olarak belirlenmişti.

Bu internetin 50Mb/s ile 150Mb/s arasında bir hıza sahip olduğu aktarılıyor.

Starlink premium hizmetini de kullanıma açtı. Bu üyeliğin dudak uçuklatan bir fiyatı bulunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre hızı 500 Mbps'ye çıkan interneti kullanmak isteyen müşterilerin aylık 500 dolar ödemesi gerekecek.

Ayrıca bu yeni premium anteni almak isteyenlerin sisteme giriş ücreti de 2 bin 500 dolar olarak belirlendi.

Şirket kullanıcılardan 500 dolarlık depozito da istiyor.

Şirket şimdiden yörüngeye 2 binden fazla uydu yerleştirmiş durumda. SpaceX'in 12 bin uyduya kadar izni bulunuyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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