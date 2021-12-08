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Elon Musk ''medeniyet çökebilir'' diyerek fazla çocuk yapılmasını tavsiye etti

Elon Musk, insanlığa yönelik en büyük tehdidin doğum oranlarındaki düşü olduğunu söyledi.

1 Saat Önce
2021-12-08 13:51:55
Elon Musk ''medeniyet çökebilir'' diyerek fazla çocuk yapılmasını tavsiye etti

Wall Street Journal'ın yıllık CEO Konseyi'nde konuşan Elon Musk, düşen doğum oranlarının insanlığa karşı en büyük risklerden biri olduğunu savundu.

'Tesla Bot'un dünyadaki işgücü sorununa çare olup olamayacağı' yönündeki soruya "Bence medeniyetin karşı karşıya olduğu en büyük risk, düşük ve hızla düşen doğum oranlarıdır" diye yanıt veren 6 çocuk babası Musk, "Çok sayıda kişi, akıllı kişiler de dahil, dünyada çok fazla insanın olduğunu, nüfustaki artışın kontrolden çıktığını sanıyor. Ancak aslında bunun tam tersi yaşanıyor. Lütfen sayılara bakın. Eğer insanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek. Bu söylediklerimi bir kenara yazın" dedi.

'ÖLMEMİZ ÖNEMLİ'

Uzun yaşam konusuna da değinen Musk, insanların 'süper uzun' yaşamaya çalışmaması gerektiğini belirterek, "Bence ölmemiz önemli. İnsanlar genelde fikirlerini değiştirmeden ölüyor. Eğer sonsuza kadar yaşarsak yeni fikirlerin kabul edilmediği katı bir topluma dönüşebiliriz" ifadelerini kullandı.

Dünya nüfusu son 60 yılda 3 milyardan 7.9 milyara ulaşsa da Musk'ın dediği gibi doğum oranlarında düşüş yaşanıyor.

Dünya Bankası verilerine göre 1964'ten bu yana aralıksız bir şekilde küresel doğum oranı düşüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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