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Elon Musk, Joe Biden'la dalga geçti

Inspiration4 özel yörünge misyonunun başarıyla tamamlanmasının ardından SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'in neden bu başarıyı görmezden geldiği sorulduğunda 'Hâlâ uyuyor' yanıtını verdi.

14 Dakika Önce
2021-09-20 16:16:07
Elon Musk, Joe Biden'la dalga geçti

SpaceX'in Inspiration4 misyonu, sadece 3 gün sürmesine rağmen birçok uzay ve havacılık otoritesi tarafından takdirle karşılandı.

Bu yüzden ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, başarının Beyaz Saray'dan en azından bir teşekkürü hak ettiğini düşünüyor.

Musk, "ABD Başkanı, St. Jude için yüz milyonlarca dolar toplanmasına yardımcı olan en yeni dört Amerikan astronotunu kabul etmeyi bile reddetti... Bunun neden olduğuna dair teoriniz nedir?" sorusunu "Hâlâ uyuyor" diye yanıtladı.

ABD'li girişimci, görünüşe göre şakayla karışık eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Biden için 'Uykulu Joe' lakabına göndermede bulundu.

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in ilk defa içinde astronot olmayan Esinlenme-4 (Inspiration4) adını verdiği roket, 4 özel yolcusuyla dünyanın çevresini 3 günde gezmek üzere Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

SpaceX, 'sıradan insanlar için uzay yolculuğu döneminin başlangıcı' olarak nitelendirilen misyon doğrultusunda, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan Falcon-9 roketiyle tamamı turistlerden oluşan Dragon kapsülü yörüngeye gönderilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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