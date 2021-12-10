Elon Musk: İşimi bırakıp influencer olmayı düşünüyorum

Sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk yine dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından "İşimi bırakıp tam zamanlı bir influencer olmayı düşünüyorum" dedi. Dünyanın en zengin iş adamı olan Musk'ın, işini bırakma konusunda ciddi olup olmadığı belli değil.

Elon Musk, Tesla'nın yanı sıra SpaceX'in kurucusu ve CEO'su, aynı zamanda Neuralink ve altyapı firması The Boring şirketine de liderlik ediyor.

Musk, ocak ayında yaptığı bir konferans görüşmesinde "birkaç yıl daha" Tesla CEO'su olarak çalışmayı öngördüğünü söylemişti.

Musk konuşmasında "Haftanın yedi günü uyandığım andan itibaren uyuyana kadar gece gündüz çalışmak yerine elimde biraz daha boş zaman olması güzel olurdu." demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.