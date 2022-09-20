Elon Musk, İran'dan ''Starlink'' ricasında bulunacak!

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, şirketinin ülkedeki insanlara internet hizmeti sunabilmesi için İran'a yönelik ABD yaptırımlarından muaf tutulmaya çalışacağını söyledi.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Starlink uydu sisteminin İran'daki insanlara internet sağlayıp sağlayamayacağını soran bir Twitter kullanıcısına yanıt verdi.

Musk, "Starlink bu konuda İran yaptırımlarından muafiyet isteyecek" dedi.

ABD'li multimilyarder, daha önce de bir paylaşımında Starlink'in Antarktika dahil tüm kıtalarda aktif olduğunu söylemişti. .