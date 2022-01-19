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Elon Musk ''insanlık yok olacak'' dedi: Tek kaçış başka gezegenlere taşınmak

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, insanlığın olası bir kitlesel yok oluşta yüzde 100 yok olacağını ve bundan kaçmanın tek yolunun başka gezegenlere taşınmak olduğu dile getirdi.

2 Saat Önce
2022-01-19 07:34:41
Elon Musk ''insanlık yok olacak'' dedi: Tek kaçış başka gezegenlere taşınmak

Teknoloji alanında dünyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan kitlesel yok oluşla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

Sık sık açıklamaları nedeniyle gündem olan Musk, bir kez daha bomba etkisi yaratacak ifadeler kullandı.

"YÜZDE 100'ÜMÜZ YOK OLACAĞIZ"

Musk, olası bir kitlesel yok oluşta insanlığın hayatta kalamayacağını belirterek, "Kitlesel yok oluşta insanlığın yüzde yüzü yok olacak. İnsanların dünyada kalarak kitlesel yok oluştan kaçma imkanları yok" dedi.

TEK KURTULUŞ YOLUNU VERDİ

Musk daha sonra insanların kitlesel yok oluştan kaçmaları için tek çıkış yolunu verdi. Musk, "İnsanlar kitlesel yok oluştan kaçmak istiyorlarsa, başka gezegenlere taşınmak zorundalar" diye konuştu. .

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