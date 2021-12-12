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TIMETURK / DÜNYA / Elon Musk’ın yeni saç modeli tesla hisselerinde düşüşe neden oldu

Elon Musk’ın yeni saç modeli tesla hisselerinde düşüşe neden oldu

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Elon Musk yeni saç stili ile sosyal medyada gündem oldu.

37 Dakika Önce
2021-12-12 14:50:06
Elon Musk’ın yeni saç modeli tesla hisselerinde düşüşe neden oldu

Tesla ve SpaceX'in kurucusu, ABD'li iş adamı Elon Musk, Miami Havalimanı'nda ilginç saç stiliyle dikkat çekti.

Daha önce saç ektirdiği bilinen milyarderin başının yanlarının tıraş edildiği ve ortada daha uzun bir saç şeridinin bırakıldığı kızılderili/amerikan saç modelini tercih ettiği görüldü.

Elon Musk'ın saç stilini değiştirmesinin ardından Tesla hisselerinde yüzde 6.5'lik bir düşüş yaşandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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