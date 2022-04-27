Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması Tesla'yı vurdu!

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın alabilmek için hisse satışı yapabileceğine yönelik endişelerle dün 126 milyar dolar değer kaybetti.

Tesla Motor hisseleri, Elon Musk'ın Twitter satın almasında Tesla hisselerini kullanacağına dair endişelerle 126 milyar dolar değer kaybetti.

Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için şirket yönetimi ile anlaşmıştı. Bu rakamın 21 milyar dolarını kendisinin karşılaması gerekiyor.

Tesla Twitter anlaşmasında bir taraf olmasa da Musk'ın satın almayı nasıl fonlayacağını kamuya açıklamayı reddetmesinin ardından hisseleri spekülatif satışların hedefi oldu.

Kaynak: Reuters .