Elon Musk'ın trafik sorununu çözmek için icat ettiği tünellerde trafik sıkışıklığı yaşandı

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın araç trafiğindeki yoğunluğun önüne geçmek için geliştirdiği tünelde, trafik sıkışıklığı yaşandı. Bir Reddit kullanıcısı, tünelden video paylaştı.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, ilk olarak bundan yaklaşık 5 yıl önce yoğun trafikte beklemeye tahammül edemediğini dile getirerek, trafik sorununa çözüm bulmak için bir tünel projesinden bahsetmişti. Musk, başlarda ciddiye alınmasa da yıllar içinde The Boring Company adlı tünel şirketini kurarak metropollerin trafik sorunlarına çözüm aradı.

Elon Musk'un trafik sorununa çözüm getirmek için geliştirdiği tünel projesi Boring Company, bir süredir Los Angeles'ta faaliyet gösteriyor. Bir kullanıcı, tünel ekosisteminde yaşanan trafik sorunlarını Reddit hesabından paylaştı. Trafiğin yanı sıra yaşanabilecek aksiliklerden endişelenen pek çok kullanıcı yorum yaptı.

Trafik sıkışıklığına alternatif çözüm: Tünel sıkışıklığı

Tesla'nın sahibi Elon Musk, Boring Company hakkında açıklamalarından 2 yıl sonra 2018'de ilk tünel projesini Los Angeles'ta tamamladı. Bu tünel sistemi, kırmızı ışıkta bekleyen araçlarınyer altına indirilmesi ve raylar aracılığıyla bir başka trafik lambasında geri çıkarılması üzerine geliştirildi.

Bir Reddit kullanıcısı, Elon Musk'ın tünel şirketi Boring Company'nin Los Angeles'taki tünel ekosistemindeki trafik sıkışıklığını gösteren bir video paylaştı. Kullanıcının “Elon Musk'ın Boring şirketinin trafik sıkışıklığı var. Bana imkânsız olduğu söylenmişti.” notuyla paylaştığı gönderiye kısa sürede pek çok yorum geldi. Kullanıcılar çoğunlukla bu alanda yangın ya da kaza gibi aksiliklerin bir felakete dönüşeceği yönünde eleştirdi.

Proje, ilk duyurulduğu günden bu yana iyi kötü birçok eleştiri aldı. Teoride mantıklı olabilecek, pek çok kullanıcıyı heyecanlandıran bu sistemin yaygınlaştıkça başka sorunlar da oluşturabileceği görüldü. Dev otomobil üreticisinin trafik sıkışıklığına getirmiş olduğu çözüm, tünel sıkışıklığına yol açtı.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.