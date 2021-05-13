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Elon Musk’ın Tesla kararı sonrası Bitcoin’de sert düşüş!

Elon Musk, Tesla’nın Bitcoin ile araç satışını durduğunu açıkladı.

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Google News - Timeturk
13.05.2021 02:04:22
Elon Musk’ın Tesla kararı sonrası Bitcoin’de sert düşüş!

Musk buna gerekçe olarak Bitcoin madenciliği için kullanılan enerji tüketiminden duydukları endişeleri dile getirdi.

Tesla'nın Bitcoin'lerini satmayacağını belirten Musk, BTC madenciliği daha temiz bir enerji kullanımına geçtiğinde bu kararı değiştirebileceklerini belirtti.

Tesla, Bitcoin kullanarak araç alımlarını askıya aldı. Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların hızla artan kullanımından, özellikle de herhangi bir yakıtın en kötü emisyonuna sahip olan kömürden endişe duyuyoruz.

Kripto para biriminin birçok düzeyde gelecek vaat eden bir fikir olduğuna inanıyoruz. Ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olamaz.

Tesla, herhangi bir Bitcoin satmayacak ve madencilik daha sürdürülebilir enerjiye geçer geçmez bunu işlemler için kullanmayı planlıyoruz. Bitcoin'in enerjisinin / işleminin % 1'inden daha azını kullanan diğer kripto para birimlerine de bakıyoruz.

Musk'ın paylaşımı sonrası Bitcoin 52.000$'a kadar geri çekildi.

Musk'ın paylaşımından Tesla'nın daha az enerji tüketen kripto paralara yöneleceği anlaşılıyor. Bu sırada yatırımcılar enerji dostu kripto paraları araştırmaya başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan