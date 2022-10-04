Elon Musk'ın ''Kırım'' paylaşımı Zelenski'yi kızdırdı!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD'li milyarder Elon Musk'ın Kırım ile ilgili paylaşımına yanıt verdi.

Elon Musk, Rusya-Ukrayna için ‘barış planı' yayınladı. Milyarder iş insanı, ‘Ukrayna – Rusya barışı' başlıklı bir yazı yayınlayarak, iki ülke için maddeler sundu. Elon Musk mesajında, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği bölgelerde yeniden referandum yapılması gerektiğini ve evet oyu çıkarsa, bu bölge halkının Rusya'ya bağlanabileceğini söyledi.

Musk'ın diğer şartı ise Kırım ile ilgiliydi. Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olduğunu belirten Musk, bölgedeki altyapının desteklenmesini ve aynı zamanda Ukrayna'nın da tarafsız statüye dönmesi gerektiğini savundu.

Musk ardından bir anket daha yayınladı ve şu soruyu sordu:

“O zaman şunu deneyelim: Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayan insanların iradesi karar vermeli: Evet, Hayır”

İkinci anketin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sinirlendi ve Twitter hesabından Musk'ı hedef aldı. Zelenski, Musk'a kendi Twitter anketiyle yanıt verdi.

“Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?” diye soran Zelenskiy, cevap olarak iki seçenek vererek sordu: “Ukrayna'yı destekleyen” veya “Rusya'yı destekleyen”.

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