Elon Musk gizli planını ağzından kaçırdı: Felaket senaryosu...

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, felaket senaryosunu açıkladı. 'Mars'a gitmek zorundayız' diyen Musk, gizli planını açıkladı. Musk, 'Ne kadar hızlı o kadar iyi' değerlendirmesinde bulundu...

Mars ile ilgili çalışmalar tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor.

NASA ve SpaceX'in Mars için neden bu kadar ısrar ettiği düşündürürken konuyla ilgili SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk çarpıcı açıklamalarda bulundu. Elon Musk Mars ile ilgili gizli planını açıkladı.

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Mars'a gitmek zorunda olduklarını ifade etti. bunun nedeni olarak da kıyamet öncesi yaşanması beklenen nükleer savaşa yönelik tehdidin devam ettiğini öne sürdü. Kıyametten önce nükleer savaş anlamına gelen bu olay, Nükleer Armageddon olarak adlandırılıyor...

EĞER YAŞAM KOŞULLARI SAĞLANIRSA...

NASA ve SpaceX'in Mars'ta yaşam için neden bu kadar ısrar ettiğine dair en net Elon Musk'tan geldi. Musk, kıyamet öncesi yaşanması beklenen nükleer savaş nedeniyle Mars'ta yaşam koşullarının sağlanması gerektiğini belirtti. Eğer yaşam koşulları sağlanırsa, bu çalışmaların öncüleri kıyamet öncesinde Mars'a yerleşecek ve yaşamlarına orada devam edecek.

HEDEF: İNSANLIĞI ÇOK GEZEGENLİ HALE GETİRMEK

Musk, iklim krizi, pandemiler ve insan medeniyetini tehdit eden diğer olguları işaret ederek bu risklerin azaltılması gerektiğini vurguladı. Musk'a göre,bu riskleri azaltmanın en önemli yolu, insanlığı çok gezegenli hale getirmek.

"NE KADAR HIZLI O KADAR İYİ"

Tesla'nın sürdürülebilir enerji hamlelerinde yol aldığını vurgulayan Musk, "Ne kadar hızlı o kadar iyi" dedi ve "Çünkü Dünya'da riskler her zaman var. O eski, tanıdık nükleer Armageddon hâlâ geçerli risklerden biri." uyarısında bulundu.

İnsanlığı yok edebilecek güçte bir göktaşı felaketini konu eden 1998 yapımı bilimkurgu filmi Armageddon, filminin adı, genellikle yok oluş ihtimalini anmak için kullanılıyor.

NÜKLEER ARMAGEDDON NE DEMEK?

Armageddon; sözcük olarak İbranice de "Megiddo Dağı" anlamına gelmektedir. Dini kaynaklara göre Dünya'nın sonuna doğru olacak olan son savaştır. Kimilerine göreyse büyük bir nükleer savaştır. Kıyamet öncesi yaşanacak olan bu büyük savaş, Mesih ile Deccal arasında olacaktır.

Kaynak: sabah.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.