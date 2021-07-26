Elon Musk: Dogecoin Paranın Ta Kendisi

Dogecoin, Bitcoin ve diğer kripto paralar bu hafta teknoloji devlerinin kripto para sektörüne olan desteklerini yinelemeleriyle beraber yükselişe geçti.

Tesla milyarderi Elon Musk ve Twitter CEO'su Jack Dorsey arasında gerçekleşen, çok uzun süredir beklenen The B Word etkinliğiyle birlikte Bitcoin fiyatı yaklaşık olarak %10 değer kazandı. Etkinliğin sürpriz kazananı ise şaka coini Dogecoin ve dünyanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum oldu.

“Dogecoin Paranın Ta Kendisi”

Şu sıralar 0.20 dolara dayanan DOGE bu ayın başında bu psikolojik barajın altına inmişti. Elon Musk ayrıca bu şaka coininin spekülatif bir varlık yerine tam olarak “paranın kendisi” olduğunu iddia eden bir Dogecoin teorisini de ortaya attı. Twitter üzerinde Elon Musk tarafından paylaşılan esprili görsel üzerinde, Matrix serisinden bir filmden alıntı yapılarak, Neo, Prometheus'a “Dogecoin'den çok para kazanılıp kazanılmayacağını” soruyor, bunun üzerine yüzü Dogecoin maskotu Shiba Inu şeklinde değiştirilmiş olan Prometheus ise Dogecoin'in “paranın ta kendisi” olduğunu söylüyor.

Musk'ın bu Tweet'inin ardından Dogecoin fiyatı popüler ABD'li kripto para borsası olan Coinbase üzerinde kısa bir süreliğine 0.20 doların üstüne çıktı. Coinbase geçtiğimiz ay Dogecoin'i borsasında listelemeye başlamıştı. 0.20 doların üstüne tırmanan Dogecoin burada fazla tutunamayarak yeniden bu seviyenin altına indi ve Bitcoin ile diğer kripto paralara paralel bir şekilde hareket etti.

Elon Musk ve çeşitli influencer'lar tarafından organize edilen bir ralli ile birlikte 0.70 dolara kadar yükselen Dogecoin fiyatı bu tarihten itibaren neredeyse %75 oranında çöktü. Ancak piyasa spekülatörlerinin bu coine akın etmesiyle birlikte DOGE fiyatı halen geçtiğimiz yılın bu zamanlarına göre %6.000 daha yüksek bir değerden işlem görüyor.

Elon Musk The B Word Etkinliğinde DOGE ile Ethereum İşbirliği Önermişti

Bu hafta “the B Word” etkinliğinde konuşmacı olarak sahne alan Elon Musk, Dogecoin'i Ethereum aracılığıyla “maksimum işlem oranı ve düşük işlem maliyetlerine” sahip olacak şekilde dizayn ettiği fikirlerini açıklamıştı: “Bir Ethereum ve Dogecoin kombinasyonunun oluşturulması bence faydalı olacaktır.”

Musk ayrıca Bitcoin ve Dogecoin ile beraber belirli bir miktar Ethereum'a da sahip olduğunu itiraf etti.

Dogecoin fiyatı bu yazının yazıldığı anlarda son 24 saatte %0.42 yükseliş ile beraber 0.19728 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Limenya

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.