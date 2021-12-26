Elon Musk, Dogecoin hayranlığının nedenini açıkladı

Dogecoin'i ödeme yöntemi olarak kabul eden Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Dogecoin'i neden desteklediğini açıkladı.

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'e yönelik başlatılan merkezsizlik ve Web3 ile ilgili tartışmalara yanıt verdi. Musk, Bitcoin ve Web3'e karşı çıkarken Dogecoin'le ilgili açıklamalarda da bulundu.

Rug Radio'nun kurucusu ve girişimci Farokh Sarmad, Jack Dorsey'e karşı bir tweet dizisi başlattı. Web3 hakkındaki bu tweet dizisine kısa bir süre içerisinde milyarder Elon Musk da dahil oldu.

Tesla CEO'su Elon Musk uygarlığa karşı en büyük tehdidi açıkladıTesla CEO'su Elon Musk uygarlığa karşı en büyük tehdidi açıkladı

Dogecoin'in kurucusu Billy Markus'un “Bitcoin sadece varlıklı insanlara güç veriyor.” şeklindeki paylaşımına Elon Musk'tan destek geldi. Öte yandan Elon Musk, Dogecoin'i de tam da bu yüzden desteklediğini açıkladı.

Geçmişte birçok kez Dogecoin'in halkın para birimi olduğunu ifade eden Elon Musk, kısa bir süre önce ise Web3'ün beklendiği kadar devrimci olamayabileceğini iddia etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.